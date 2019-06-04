В школах Мехико мальчикам разрешили носить юбки, а девочкам — брюки

По словам мэра столицы латиноамериканского государства, это является обычными действиями по продвижению равенства прав.

Власти Мехико (столица Мексики) разрешили мальчикам носить юбки, а девочкам брюки в качестве школьной формы. Об этом рассказала мэр города Клаудия Шейнбаум в "Твиттере".

— Правовой город даёт равенство во всех сферах. С министром образования Мехико Эстебаном Моктесумой Барраганом мы объявляем о нейтральной школьной форме в городе. Юбка теперь не является эксклюзивным атрибутом девочек, а брюки — мальчиков, — написала мэр.

Она отметила, что это является обычными действиями по продвижению равенства прав.

Новые правила уже вступили в силу. Кроме того, министр образования Мехико Моктесума Барраган призвал и другие регионы страны ввести аналогичные правила "нейтральной" школьной формы.