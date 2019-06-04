Фигуранта дела Мюллера арестовали за детское порно

Две видеоплёнки, спрятанные в коробках из-под сладостей, обнаружили в аэропорту Даллеса в 1990 году.

Американского предпринимателя ливанского происхождения Джорджа Надера, чьё имя часть упоминалось в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США, арестовали по обвинению в хранении и перевозке изображений детской порнографии, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

— Он был арестован этим утром в аэропорту имени Джона Кеннеди на основании исковой жалобы Прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния, — сказано в сообщении Восточного округа Прокуратуры штата Нью-Йорк.

Согласно показаниям спецагента ФБР Теда Делакорта, начало расследованию положили результаты обыска Надера в аэропорту Даллеса 26 июля 1990 года.

— Была изъята детская порнография на двух видеоплёнках, спрятанных в коробках из-под сладостей. 6 мая 1991 года Надер признал себя виновным в нарушении закона, — рассказал агент ФБР.

Данные с тем же содержанием обнаружили на носителях трёх сотовых телефонов Надера, которые конфисковали в том же аэропорту после приземления рейса из Дубая 17 января 2018 года.

Мюллер также подозревал Надера в том, что он помог ОАЭ оказать финансовую поддержку предвыборному штабу президента США Дональда Трампа.