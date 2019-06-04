Apple отказалась от iTunes

Эта программа на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей "яблочных" гаджетов.

Apple представила новую операционную систему OS X 10.15 Catalina, в которой приложение iTunes, существовавшее на протяжении 18 лет, заменено на три других приложения. Об этом сообщила телекомпания NBC в репортаже со Всемирной конференции разработчиков программ в Сан-Хосе.

— В ОС Catalina мы вводим новые приложения: Apple Podcasts, Apple Music и Apple TV. Пользователи смогут испытать сами, насколько расширятся их возможности за счёт приложения Sidecar, позволяющего использовать iPad как второй экран для компьютера, а также для ввода информации, — цитирует телекомпания старшего вице-президента компании по разработке компьютерных программ Крейга Федериги.

Приложение iTunes на протяжении многих лет было необходимым инструментом пользователей гаджетов Apple. С его помощью ещё до появления смартфонов iPhone владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes нельзя было использовать iPhone. Долгое время для активации и настройки смартфонов надо было подключать их к компьютеру, что осуществлялось только через iTunes.

Помимо работы с мобильными устройствами программа позволяла делать покупки в магазине приложений iTunes Store. Также она могла применяться для прослушивания музыки и просмотра роликов и фильмов, которые можно было приобрести или взять напрокат в iTunes Store. Как отметила NBC, все аудиозаписи, купленные через iTunes, будут доступны через приложение Apple Music.