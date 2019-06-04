"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась с ним на публике

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которую СМИ Южной Кореи ранее включили в список "репрессированных" за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с главой республики на открытии сезона гимнастических выступлений в Пхеньяне. Об этом сообщает ЦТАК.

Отмечается, что северокорейский лидер и его супруга Ли Соль Чжу вышли на трибуну стадиона Первого мая, самого большого в стране, и Ким Чен Ын "тепло и долго махал рукой ликующим массам".

По данным агентства, на стадионе были представители высшего руководства республики, в том числе зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, которого южнокорейские СМИ тоже включили в число дипломатов, якобы наказанных после саммита лидеров КНДР и США во Вьетнаме.

Также сообщалось о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и ещё четырёх чиновников, которые принимали участие в подготовке саммита с Соединёнными Штатами в Ханое.