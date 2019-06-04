Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

По мнению украинского дипведомства, Москва якобы не соблюдает права человека и основные демократические положения, а Европа "ей это прощает".

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.

По его словам, Киев призывал европейских партнёров проголосовать против участия Москвы в ПАСЕ, но результаты голосования оказались иными.

— Конечно, ничего архикритичного не случилось, однако возвращение России в ПАСЕ несёт в себе угрозу доверия к этой организации, — подчеркнул Боднар в эфире "Украинского радио".

По его словам, Москва якобы не соблюдает права человека и основные демократические положения, а Европа "ей это прощает".

Боднар также заявил, что Украина из-за сложившейся ситуации скорректирует своё отношение к ПАСЕ.

Напомним, Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, где предложил допустить российскую делегацию до участия в июньской сессии.