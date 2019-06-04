Под Екатеринбургом горят склады с лакокрасочными материалами

На месте работает инженерно-химическая лаборатория, контролирующая состояние воздуха в районе возгорания.

В Арамили Свердловской области на площади 2000 кв. м горят склады с лакокрасочной продукцией. На помощь местным пожарным выехали расчёты из Екатеринбурга и Сысерти, сообщает ura.ru.

Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области, есть угроза распространения огня на соседний склад со стройматериалами.

— Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению пламени. К месту стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений из Екатеринбурга, Арамили и Сысерти. На месте развёрнут штаб пожаротушения. Всего в тушении задействованы 21 единица техники, более 50 человек, — цитирует издание комментарий местного главка МЧС РФ.

Воду для тушения берут с передвижного пожарного водоёма объёмом 12 тонн, также организован подвоз воды от реки, находящейся в одном километре от места ЧП. Работает инженерно-химическая лаборатория, контролирующая состояние воздуха в районе возгорания.