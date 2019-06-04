Названы отрасли экономики с наибольшими темпами роста зарплат

Самыми высокооплачиваемыми остаются специалисты в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях.

Федеральная служба государственной статистики представила данные о темпах роста заработных плат в различных отраслях экономики по итогам прошлого года, сообщают "Известия".

Так, самыми большими темпами в РФ растут доходы граждан, которые трудоустроены в областях здравоохранения и социальных услуг.

По информации Росстата, почасовая оплата в здравоохранении выросла на 23% — до 260 руб./час, или до 43 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на 18% выросли доходы работников в сферах рыболовства и рыбоводства (до 627 руб./час, или 103 тысячи рублей в месяц).

Однако самыми высокооплачиваемыми остаются специалисты в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях. Их час работы оценивается в 793 рубля, а в месяц зарплата составляет около 130 тысяч рублей.

На втором месте оказалась сфера производства табачных изделий, где час работы стоит 739 рублей (около 121 тысячи рублей в месяц). На третьем месте — работники сфер производства кокса и нефтепродуктов с оплатой в размере 735 рублей в час, или также 121 тысячи рублей в месяц.

При этом рост зарплат в данных трёх сферах не превысил 8% за год. В среднем по стране рост стоимости труда вырос на 11% и достиг 332 руб./час.

Издание отмечает, что представленная Росстатом информация касается именно сфер деятельности, а не конкретных профессий, приводя в пример факт, что зарплаты бухгалтера в нефтедобывающей компании и в больнице будут сильно разниться.

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