На сахалинца, едва не зарубившего насмерть сотрудника мэрии, завели дело

На жителя Холмска, напавшего на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска с кухонным тесаком, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— В отношении 31-летнего жителя Холмска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 3 июня во второй половине дня подозреваемый пронёс с собой в здание городской мэрии Южно-Сахалинска большой тесак-топорик и нанёс "не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища" одному из сотрудников.

Как видно по кадрам с места, события разворачивались очень стремительно: вот молодой человек стоит около стойки и общается, видимо с администратором, а буквально через мгновение выхватывает из кармана тесак и начинает рубить сидевшего за его спиной на стуле человека. Вскоре нападавшего удалось обезвредить. В настоящее время подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы совершённого им преступления.