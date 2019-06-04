СМИ: В фонд Марии Бутиной перечислено около 12 млн рублей

Из данной суммы около 10 миллионов рублей было потрачено на выплату долга адвокатам, ещё два миллиона — на подготовку и подачу апелляции.

Различные организации и физлица перечислили на счёт Фонда поддержки гражданки России Марии Бутиной, находящейся в тюрьме в США, около 12 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

— С момента создания фонда в прошлом году отдельные организации и физические лица пожертвовали 12 миллионов рублей, — рассказал изданию правозащитник Александр Ионов, помогающий семье россиянки.

По его словам, из данной суммы около 10 миллионов рублей было потрачено на выплату долга адвокатам, ещё два миллиона рублей — на подготовку и подачу апелляции. Правозащитник напомнил, что общая сумма долга составляет 43 миллиона рублей.

— Мы надеемся, что сможем погасить её в течение четырёх-пяти месяцев по мере поступления денег на счёт фонда, — добавил он.

В конце мая стало известно, что другой фонд — Фонд защиты национальных ценностей — перечислил в поддержку Бутиной пять миллионов рублей.

Мария Бутина была арестована 15 июля прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 26 апреля этого года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока она находилась в заключении во время следствия, ожидается, что она выйдет на свободу в начале ноября этого года.