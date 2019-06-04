Учёные: Скорлупа кедрового ореха — не мусор, а полезный ингредиент

Продукт прекрасно подойдёт для добавления, например, в кисломолочные продукты, каши или сухие завтраки.

Скорлупа кедрового ореха, как оказалось, не менее полезна для организма человека, чем её содержимое, к такому выводу пришли исследователи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с коллегами из Кемеровского государственного университета. Их работа была опубликована в журнале Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre.

Учёным удалось научно доказать полезность приготовленного ими углеводно-минерального комплекса с использованием измельчённой скорлупы, который прекрасно подойдёт не только для использования в спортивном питании, но и в самом обычном меню. Для достижения положительного эффекта его нужно просто добавлять в еду.

По мнению учёных, новый продукт прекрасно подойдёт для добавления, например, в кисломолочные продукты, каши или сухие завтраки. Он помогает снизить дефицит пищевых волокон, положительно влияет на сосуды и снижает уровень сахара в крови, но один из самых ярко выраженных эффектов — это повышение физической выносливости организма.

Отмечается, что разработка особенно подходит для употребления на территории России, ведь в рационе питания россиян как раз наблюдается дефицит пищевых волокон, играющих важнейшую роль в процессах пищеварения.

Ранее Лайф рассказывал, что орехи были названы одним из необходимых к употреблению продуктов, продлевающих молодость.