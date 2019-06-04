Названы самые неудобные костюмы актёров в супергеройском кино

Марго Робби практически не ела из-за слишком откровенного наряда своего персонажа.

Самым неудобным костюмом оказалась экипировка Тони Старка из фильма "Железный человек", считает портал The Chive.

На втором месте рейтинга оказался костюм Мистик из фильма "Люди Икс". Гримёры тратили по семь часов, чтобы сделать синюю кожу и рыжие волосы актрисе Дженнифер Лоуренс.

Отсутствие отверстия для рта у маски поставило костюм Человека-паука в тройку лидеров. По словам актёра Тома Холланда, в красно-синем трико он чувствовал себя как "обезвоженное растение".

А вот Марго Робби едва ли могла насладиться бургером на съёмочной площадке — откровенный наряд Харли Квин из "Отряда самоубийц" обнажал все части тела актрисы.

В образе Существа было также не очень удобно, поскольку костюм персонажа из "Фантастической четвёрки" весил довольно много.

На вид комфортный комбинезон Чёрной Вдовы ощущался как "потная пижама", рассказала актриса Скарлетт Йоханссон.

Также в рейтинг персонажей с самыми неудобными костюмами вошли Вижен, Принцесса Лея, Апокалипсис, Чудо-женщина, Бэтмен, Женщина-кошка, Чёрная Пантера, Шёлковый Призрак и Капитан Америка.

Ранее Лайф показал невероятный косплей девушки из Колорадо.