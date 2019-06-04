Врачи стабилизировали состояние пострадавшего от нападения с тесаком на Сахалине

Здоровью мужчины, который пострадал в результате нападения жителя Холмска с тесаком в мэрии Южно-Сахалинска, ничего не угрожает, сообщает РИА "Новости".

— Мужчина, пострадавший от нападения жителя Холмска в мэрии Южно-Сахалинска, сейчас находится в областной клинической больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, и его здоровью ничего не угрожает, — приводит агентство комментарий представителя региональных экстренных служб.

3 июня мужчина пронёс с собой в здание городской мэрии Южно-Сахалинска большой тесак и нанёс "не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища" одному из сотрудников.

Как видно по кадрам с места, события разворачивались стремительно: вот молодой человек стоит около стойки и общается — видимо, с администратором, а уже через мгновение выхватывает тесак и начинает рубить сидевшего за его спиной на стуле человека. Вскоре нападавшего обезвредили. Он задержан. Устанавливаются мотивы совершённого им преступления, возбуждено уголовное дело.