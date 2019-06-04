Более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов в Судане

Сотни митингующих получили ранения и тяжёлые травмы, многие из них до сих пор находятся в операционных и отделениях интенсивной помощи.

Число погибших при разгоне палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек, сотни пострадали, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.

— Число людей, которые были убиты военным советом перед военной штаб-квартирой, возросло до 35 человек. Сотни получили ранения и тяжёлые травмы, многие из них до сих пор находятся в операционных и отделениях интенсивной помощи, — говорится в заявлении в "Фейсбуке".

Как отмечается, точное число погибших невозможно установить, поскольку "вооружённые ополченцы и службы правопорядка окружают больницы и нападают/задерживают врачей". Также, по словам протестующих и медиков, тела многих погибших были сброшены в реку Нил.

Суданская армия утром 3 июня начала разгонять палаточный лагерь на площади у комплекса зданий Минобороны в центре Хартума. Активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы и подступы к площади.

Суданская оппозиция обвинила переходный военный совет в разгоне мирной акции и призвала к протестам по всей стране и к немедленному уходу из власти военного совета. Военные в свою очередь отметили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания злоумышленников. Армия призвала продолжить диалог с силами оппозиции и пообещала разрешить протестующим вернуться на площадь.

Военный переворот произошёл в Судане в апреле. Президент Омар аль-Башир был позднее помещён в тюрьму. Власть в свои руки взял переходный военный совет. Но народные протесты не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех полномочий власти.

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