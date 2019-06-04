Дан старт продаж обновлённых фотоаппаратов "Зенит"

Производители считают, что новинка будет пользоваться спросом не только среди россиян, но и за пределами страны.

В России официально начались продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит", новинка получила обновлённый внешний вид, уникальный объектив отечественной разработки и новое название — "Зенит М". Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

— Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая её воплощением, наконец привела к главному — возможности её приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников "Зенита" и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры, — приводит РИА "Новости" слова директора Красногорского завода им. С. А. Зверева (входит в "Швабе") Вадима Калюгина.

По словам директора "Ростеха", в который также входит холдинг "Швабе", Олега Евтушенко, новинка будет пользоваться спросом не только среди россиян, но и за пределами страны. По его словам, первая партия была раскуплена по предзаказам практически полностью ещё до начала серийных поставок.

Как ранее рассказывал Лайф, новинка произведена совместно с компанией Leica. Тираж фотоаппаратов пока ограничен, примерная стоимость колеблется в пределах 5-6 тысяч евро.