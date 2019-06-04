В Госдуме поддержали главу МИД Латвии в заявлении о России

По словам парламентария, благополучие балтийских государств в сфере энергетики и рынка сбыта продукции зависит от взаимодействия с Москвой.

Член Государственной думы по международным делам Антон Морозов поддержал главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича в готовности развивать экономические отношения между двумя странами. Об этом российский парламентарий рассказал в интервью телеканалу RT.

По словам Морозова, несмотря на то что Рига вносит сложности в развитие российско-латвийских отношений, Москва готова сотрудничать.

— Мы всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Прибалтийскими государствами, в том числе и с Латвией, — сказал Морозов.

Как сказал парламентарий, благополучие балтийских государств в сфере энергетики и рынка сбыта продукции зависит от взаимодействия с Россией

— Они повернулись на Запад, но наибольшие перспективы социально-экономического развития связаны с Россией, — отметил он.

Ранее глава латвийского МИД осудил Москву за выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.