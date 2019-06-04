Помпео счёл, что Россия недостаточно сотрудничает в расследовании крушения MH17

Американский госсекретарь Майк Помпео выразил мнение, что Москва не прикладывает достаточно усилий для расследования дела о катастрофе малайзийского "боинга" в Донбассе. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Россия неудовлетворительно сотрудничает с группой, расследующей дело. Помпео выразил надежду, что РФ подключится к расследованию и увидит, что "в её собственных интересах отчитаться о событиях, приведших к гибели множества людей".

В январе в российском МИД сообщали, что Москву не устраивают ультиматумы Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение "боинга". Позднее ведомство заподозрило Нидерланды в попытке скрыть некоторые данные по расследованию.

Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году.