Глава военсовета Судана объявил о начале создания временного правительства

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о начале создания временного правительства. Об этом он рассказал в телеобращении к нации, его слова приводит РИА "Новости".
Во время выступления он также предложил провести всеобщие выборы в течение следующих девяти месяцев и сообщил, что прекращает вести переговоры с оппозицией.
— Объявляю о формировании временного правительства для работы в переходный период. Его задачей будет привлечение к ответственности и отстранение от должности знаковых фигур прежнего режима, замешанных в коррупции, — сказал аль-Бурхан.
По его словам, необходимо провести выборы для того, чтобы граждане Судана смогли "честно избрать своё руководство". Он заверил, что военный совет передаст власть избранному лидеру.
Напомним, в апреле в Судане произошёл госпереворот. После того как глава государства оказался в тюрьме, власть перешла в руки переходного военного совета. Однако народные протесты всё ещё продолжаются. Так, сообщалось о более чем 35 погибших в результате разгона демонстрации.
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