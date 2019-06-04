Глава военсовета Судана объявил о начале создания временного правительства

Он также выступил с предложением провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев.

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о начале создания временного правительства. Об этом он рассказал в телеобращении к нации, его слова приводит РИА "Новости".

Во время выступления он также предложил провести всеобщие выборы в течение следующих девяти месяцев и сообщил, что прекращает вести переговоры с оппозицией.

— Объявляю о формировании временного правительства для работы в переходный период. Его задачей будет привлечение к ответственности и отстранение от должности знаковых фигур прежнего режима, замешанных в коррупции, — сказал аль-Бурхан.

По его словам, необходимо провести выборы для того, чтобы граждане Судана смогли "честно избрать своё руководство". Он заверил, что военный совет передаст власть избранному лидеру.

Напомним, в апреле в Судане произошёл госпереворот. После того как глава государства оказался в тюрьме, власть перешла в руки переходного военного совета. Однако народные протесты всё ещё продолжаются. Так, сообщалось о более чем 35 погибших в результате разгона демонстрации.