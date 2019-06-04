Сенат США одобрил невыдачу виз за "удар в сердце демократии"

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, согласно которому гражданину любой страны может быть отказано во въезде в Штаты или он может быть депортирован, если "ненадлежащим образом" вмешивался в американские выборы. Об этом сообщает газета The Hill.

— Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей. <...> Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в CША, закон посылает сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы, — заявил после голосования сенатор Линдси Грэм, один из авторов документа.

Среди "ненадлежащих" вмешательств указаны нарушения закона о голосовании или финансировании избирательных кампаний. Также это попытки вмешательства непосредственно в выборы или кампанию под руководством правительства другого государства.

Законопроект впервые был представлен сенатором-демократом Диком Дурбином в апреле 2018 года. DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act), или "Защита выборов от троллей вражеских режимов". Теперь законопроект должна утвердить палата представителей, после чего он поступит на подпись президенту. Лишь после этого документ возымеет юридическую силу.