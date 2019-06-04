США признали свои системы ПРО бессильными против "Сармата" и "Авангарда"

Даже для единичной цели американским системам нужно время для подготовки, а также необходимо знать точное место пуска ракет.

Системы противоракетной обороны США не успевают за развитием вооружения РФ и уже сейчас не способны противостоять её современным ракетам, сообщает американский военный журнал Military Watch.

По данным издания, американская сеть ПРО включает четыре компонента: системы Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD. Как самая совершенная выделяется система Patriot, но и она обладает ограниченными возможностями из-за процесса пуска ракет. В Patriot используется "горячий" пуск, тогда как, например, в С-300 применена система "холодного" старта.

Журнал указывает, что из-за этого американские системы могут атаковать межконтинентальные баллистические ракеты только после того, как те преодолевают половину пути и находятся уже на стадии снижения, а на ранних этапах и в плотных слоях атмосферы ПРО США не способны их достать.

Также авторы ставят под сомнение способность американских систем противостоять северокорейским ракетам. В частности, приводятся в пример испытания "Хвасон-14", которая в 2017 году пролетела над Японией на высоте 770 км и упала в Японском море в 300 км от побережья, а американская Aegis не могла её перехватить.

Тогда цель была единичной, однако в условиях реальных боевых действий таких целей будет множество, причём некоторые будут ложные, могут применяться средства создания помех. И даже для единичной цели американским системам нужно время для подготовки, а также необходимо знать точное место пуска ракеты. В связи с этим у ПРО США будет ещё меньше шансов.

В заключение Military Watch добавляет, что если даже с перехватом ракет КНДР у ПРО США могут возникнуть проблемы, то о противостоянии новейшим российским ракетам "Авангард", скорость которых превышает скорость звука в двадцать раз, не может быть и речи, а шансы на перехват близки к нулю.

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