В Японии автобус со школьниками попал в ДТП

Госпитализировано не менее 17 человек, 15 из которых являются учениками младших классов.

В Японии произошло серьёзное ДТП с участием автобуса со школьниками во вторник, 4 июня. Об этом сообщает NHK.

В результате аварии столкнулись по меньшей мере пять автомобилей, в том числе и автобус, в котором дети ехали на экскурсию.

Также сообщается, что госпитализировано по крайней мере 17 человек, 15 из которых являются учениками начальной школы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента.

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