В Японии автобус со школьниками попал в ДТП

栃木県さくら市卯の里の国道の交差点で、バスや軽自動車にトラックが追突する事故があり、追突に巻き込まれたバスに乗っていた小学生ら10人あまりが病院に搬送されたということです。https://t.co/TIPnjhx49x#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/fFKmIiBv8I— NHKニュース (@nhk_news) June 4, 2019
В Японии произошло серьёзное ДТП с участием автобуса со школьниками во вторник, 4 июня. Об этом сообщает NHK.
В результате аварии столкнулись по меньшей мере пять автомобилей, в том числе и автобус, в котором дети ехали на экскурсию.
Также сообщается, что госпитализировано по крайней мере 17 человек, 15 из которых являются учениками начальной школы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности инцидента.
Ранее Лайф рассказал о ДТП с участием автобуса в Ростовской области.
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