В Хакасии нашли тела всех пропавших полгода назад туристов

В районе посёлка Приисковое в Хакасии спасатели обнаружили тела ещё двух туристов, пропавших в ноябре 2018 года во время катания на снегоходах. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

— В результате продолжающихся поисковых мероприятий обнаружены тела женщины и мужчины из числа пропавших туристов. С целью установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что после этого будет проведено опознание тел и генетическая экспертиза по их идентификации.

Ранее Лайф сообщал, что 24 ноября трое жителей Красноярского края и жительница Саяногорска выехали на трёх снегоходах из села Приисковое в район верховья реки Саралы и не вернулись. О пропаже людей заявил мужчина, который сдавал им жильё.

Найти людей сразу не удалось, и поиски были приостановлены до весны. Уже 24 мая в верховье ручья Известкового у подножья горы Арарат было найдено тело одного из пропавших мужчин, потом второго. Как сообщили следователи, установить причину по результату предварительной экспертизы не удалось из-за плохого состояния тел, но "выявлены признаки наступления смерти от воздействия низких температур" без повреждений "криминального" характера.