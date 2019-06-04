Составлен рейтинг авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту

Высшую оценку — от девяти до десяти баллов — по результатам исследования не получил ни один авиаперевозчик.

Десятку авиакомпаний, кормящих пассажиров лучше всего, возглавила S7 Airlines, на втором месте оказалась "Аврора", третью строчку заняла Red Wings Airlines, сообщает Туту.ру.

Эксперты изучили около 27,5 тысячи отзывов, написанных пассажирами за год, и составили список российских авиакомпаний с самым вкусным питанием.

Лидером рейтинга стала S7 Airlines. Авиакомпания кормит пассажиров при перелётах любой дальности. Клиентам приходятся по вкусу сандвичи, которыми угощают во время коротких перелётов. Такой перекус не нравится вегетарианцам и тем, кто не ест майонез или хлеб. Порции горячего питания на многочасовых перелётах путешественники называют достаточными, еду — вкусной, однако есть несколько жалоб на блюда из рыбы.

На втором месте оказалась "Аврора". В отзывах пассажиры радуются наличию и качеству питания, но есть жалобы на отсутствие выбора. Перевозчик предлагает курицу и рыбу, но курица быстро кончается. В итоге половина пассажиров должна соглашаться на рыбу или же голодать.

У Red Wings Airlines пассажирам понравилось, что авиакомпания кормит даже на коротких маршрутах. Размер порций и качество блюд также получили положительную оценку. Однако туристы оказались недовольны ассортиментом напитков и попросили включить в меню соки.

На четвёртой строчке оказался "Аэрофлот". Пассажиры похвалили горячее питание, особенно завтраки. Холодными закусками довольны не все — свежесть и качество зависят от направления, отметили клиенты. А вот кофе клиенты хвалят на всех рейсах.

Замыкает первую пятёрку "вкусных" авиакомпаний "Ямал". Пассажиры также остались довольны качеством, количеством и выбором горячего питания. Иногда встречаются жалобы на свежесть холодных закусок.

На шестом месте авиакомпания "Россия": пассажиры хвалят горячие блюда, называя их "сытными и вкусными", однако жалуются на слишком сладкие кондитерские изделия и отсутствие овощей.

В десятку также попали "Уральские авиалинии", NordStar Airlines, Pegas Fly и NordWind Airlines.

Отмечается, что оценку от девяти до десяти баллов не получил ни один авиаперевозчик.

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