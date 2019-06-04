Прямая трансляция: Мусульмане встречают Ураза-байрам в Москве

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Прямая трансляция: Мусульмане встречают Ураза-байрам в Москве

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Тысячи верующих собрались на праздничную проповедь и богослужение в Московской соборной мечети. Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

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