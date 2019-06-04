Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд

Машинист подал сигналы, а затем применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Сегодня утром легковой автомобиль ВАЗ 2107 попал под пассажирский поезд № 74 "Кривой Рог — Москва" на перегоне Долбино — Белгород в Белгородской области, сообщает Юго-Восточная железная дорога.

По данным железнодорожников, водитель легковушки грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист подал звуковые и световые сигналы, а затем применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

— Водитель авто жив, локомотивная бригада и пассажиры не пострадали, — уточняется в сообщении.

По данным ЮВЖД, в результате ЧП почти на час были задержаны поезда № 74 "Кривой Рог — Москва" и № 20 "Харьков — Москва". Причины ДТП устанавливаются.