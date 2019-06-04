На "Армии-2019" представят новейший боевой робот "Паладин" на базе БМП-3

ВНИИ "Сигнал" представит робототехнический комплекс "Паладин" на шасси БМП-3 на международном форуме "Армия-2019". Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
— Страхование действует в отношении следующих экспонатов: робототехнический комплекс "Паладин" с необитаемым отделением "Драгун" на базе шасси БМП-3 в составе: мобильный робототехнический комплекс и переносной пульт управления, — говорится в договоре на страхование рисков, связанных с участием в выставке.
Согласно материалам, сумма страховки составляет 80 миллионов рублей.
В 2015 году ВНИИ "Сигнал" показал боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3. "Удар" — беспилотная машина с боевым модулем, состоящим из 30-миллиметровой скорострельной пушки и противотанковых управляемых ракет.
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