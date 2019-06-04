Роспотребнадзор изъял более 44 тонн мясной продукции с начала года

За первый квартал 2019 года специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи более 44 тонн мясной продукции вследствие выявления различных нарушений и выписали более 1,6 тысячи административных штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей. Такие данные приводятся на сайте ведомства.
— По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 5 тысяч 220 партий мясной продукции общим объёмом более 44 тонн, — говорится в сообщении.
Представители Роспотребнадзора уточнили, что с начала года они провели исследование 28 тысяч проб мясной продукции по микробиологическим показателям, а также более 16 тысяч проб мясной продукции по физико-химическим и санитарно-химическим показателям. Неудовлетворительные результаты были получены более чем в одной тысяче проб в первом случае и в 320 пробах во втором.
Специалисты ведомства рекомендовали россиянам приобретать мясную продукцию только в установленных местах торговли, чтобы исключить возможность приобретения некачественной и порой опасной продукции. Но в любом случае при покупке обращать внимание на маркировку, состав, срок годности и условия хранения продаваемой мясной продукции.
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