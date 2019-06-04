Роспотребнадзор изъял более 44 тонн мясной продукции с начала года

В ведомстве отметили, что по факту выявленных нарушений было составлено более 1,6 тысячи административных протоколов.

За первый квартал 2019 года специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи более 44 тонн мясной продукции вследствие выявления различных нарушений и выписали более 1,6 тысячи административных штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 5 тысяч 220 партий мясной продукции общим объёмом более 44 тонн, — говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора уточнили, что с начала года они провели исследование 28 тысяч проб мясной продукции по микробиологическим показателям, а также более 16 тысяч проб мясной продукции по физико-химическим и санитарно-химическим показателям. Неудовлетворительные результаты были получены более чем в одной тысяче проб в первом случае и в 320 пробах во втором.

Специалисты ведомства рекомендовали россиянам приобретать мясную продукцию только в установленных местах торговли, чтобы исключить возможность приобретения некачественной и порой опасной продукции. Но в любом случае при покупке обращать внимание на маркировку, состав, срок годности и условия хранения продаваемой мясной продукции.