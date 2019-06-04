Глава Совета муфтиев России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Духовный лидер мусульман выразил надежду, что весь исламский мир будет молиться о даровании мира.

В исламский праздник Ураза-байрам российские мусульмане молятся о благополучии своей отчизны и прекращении конфликтов в мире и в странах Ближнего Востока в частности. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

— В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлены мир и справедливость, — заявил Гайнутдин.

Глава Совета муфтиев выразил надежду, что в этот праздник "весь исламский мир — два миллиарда населения Земли — молится о даровании мира, чтобы не проливалась человеческая кровь, чтобы не было террористических актов".

— И я сегодня молюсь о мире, благоденствии и процветании и в нашей любимой отчизне России, — добавил муфтий.

Отметим, тысячи верующих собрались на праздничную проповедь и богослужение в Московской соборной мечети. Лайф вёл прямую трансляцию с места проведения религиозного праздника.