Синоптики пообещали москвичам много солнца сегодня и никаких осадков

Как отмечают метеорологи, несмотря на солнечную погоду, в столичном регионе установится комфортный температурный режим.

Москва и Московская область оказались практически в самом центре обширного скандинавского антициклона, что принесло в столичный регион солнечную погоду без осадков, но при этом и без экстремальных высоких температур. Днём столбики термометров поднимутся не выше плюс 25−26 градусов. Такие данные приводят представители погодного центра "Фобос".

— В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём в столице +23…+25°, в Подмосковье +21…+26°. Ветер юго-восточный 1−6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., — говорится на сайте центра.

Отметим, по данным синоптиков, начиная со среды, 5 июня, большая площадь европейской части России окажется под влиянием антициклона. Дневная температура воздуха будет колебаться в районе 30 градусов, что на восемь-девять градусов выше, чем многолетняя норма в июне.

Как сообщал Лайф, ранее в столичном Депздраве дали рекомендации, как комфортно перенести летнюю жару. В частности, специалисты посоветовали избегать употребления мяса, кофе, сладких напитков и алкоголя.