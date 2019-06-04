Экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

После транспортировки на Райкерс Манафорт будет содержаться в одиночной камере для его безопасности.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговорённый к семи с половиной годам заключения, будет переведён в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, близкий к Манафорту.

Решение о его переводе было принято по просьбе нью-йоркского окружного прокурора. До 6 июня экс-глава штаба Трампа продолжит отбывать наказание в тюрьме общего режима в штате Пенсильвания. После транспортировки на остров Райкерс Манафорт будет содержаться в одиночной камере для его безопасности.

Напомним, Манафорт был приговорён в общей сложности к семи с половиной годам тюрьмы. 3,5 года и штраф в 6 млн долларов он получил за незарегистрированный лоббизм и давление на свидетелей, ещё 3 года и 11 месяцев — за финансовые нарушения.