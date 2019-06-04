В чёрном чае в пакетиках нашли кишечную палочку и плесень

Эксперты также узнали, оправданно ли распространённое мнение, что в пакетиках с чаем содержится пыль и краска.

Специалисты "Роскачества" отправили в лабораторию 48 образцов чёрного чая самых популярных торговых марок. Каждый из них был представлен в листовом и пакетированном форматах.

Во-первых, эксперты развеяли миф, что, если вода мгновенно окрасилась в коричневый цвет после того, как его залили кипятком, это говорит о том, что в чае пыль и красители. Ни в одном из образцов не оказалось ни пыли, ни песка, ни краски.

А теперь к тревожным результатам: в 11 чаях обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Это пакетированные Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай" и листовой чай "Традиция". Тем не менее эксперты успокоили тем, что кишечная палочка уничтожается при температуре выше 60 градусов. Таким образом, чай достаточно залить кипятком или даже тёплой водой. А вот если вы насыпали его пальцами, а затем дотронулись до чего-либо, бактерии уже переданы.

Ещё в двух образцах эксперты нашли плесень. В пакетированном чае Dilmah уровень её содержания оказался в три раза больше максимально допустимого, а в пакетированном чае "Краснодарский" — в четыре раза больше.

Ни одного нарекания у специалистов не вызвали листовой AKBAR, пакетированный Lipton, пакетированный MILFORD и Basilur в пакетиках.

Ранее специалисты из "Роскачества" обнаружили в фарше с прилавков жилы, антибиотики и смертельно опасные бактерии.