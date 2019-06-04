Минобороны показало видео испытаний новой противоракеты

Как сообщили представители военного ведомства, в ходе испытания реактивный снаряд подтвердил все заложенные характеристики.

На казахстанском полигоне Сары-Шаган прошли испытания новейшей российской противоракеты. Минобороны РФ сняло на видео подготовку к пуску и сами испытания, разместил ролик телеканал "Звезда". На кадрах ролика видно, как боевой расчёт войск ПВО и ПРО совершает марш, установку ракеты и непосредственно пуск.

— Сегодня на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны, — рассказал заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко.

Как уточнили представители военного ведомства, испытания полностью подтвердили заложенные разработчиками характеристики нового вооружения.

Отметим, система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Ранее сообщалось, что в США признали свои системы ПРО бессильными против "Сармата" и "Авангарда".