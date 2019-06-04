Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Этот праздник побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, убеждён глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

— Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, — отметил глава государства.

Путин оценил вклад мусульманской общины России в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, а также в единение народов страны. Президент указал на то, что представители общины последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. По его словам, мусульманские организации делают упор на взаимодействие с госструктурами и уделяют большое внимание благотворительности и просветительским инициативам.

Глава государства также выразил убеждённость, что мусульмане России и впредь будут способствовать сбережению бесценного исторического, культурного и духовного наследия страны.

Ранее мусульман со священным праздником поздравил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.