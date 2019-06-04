Бывший генерал Никандров досрочно вышел на свободу из колонии — видео

Бывший замруководителя Главного управления СК РФ по Москве Денис Никандров досрочно вышел из колонии. Mash опубликовал видео освобождения экс-генерала.

На кадрах видно, как Никандров покидает ИК-13 в Нижнем Тагиле, где отбывал наказание, и садится в автомобиль. При этом он отказывается отвечать на вопросы журналистов.

В августе прошлого года Никандрова приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу Шакро Молодого. Позже Верховный суд РФ смягчил приговор, переквалифицировав с особо тяжкого преступления на тяжкое, а также засчитав за полтора дня один день, проведённый в СИЗО.