У берегов Хоккайдо спасли российскую яхтсменку

Неудача не остудила пыл женщины — после ремонта судна она собирается продолжить заветное путешествие в Израиль.

Яхтсменку из Владивостока Татьяну Рябкову у берегов Хоккайдо спасли японские пограничники. Мореплавательница подала сигнал SOS, когда её судно начало терпеть бедствие. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Национальное управление безопасности на море.

Японский сторожевой корабль отбуксировал яхту Рябковой в ближайший порт Иванаи на Хоккайдо. Неудача не остудила пыл россиянки, и после ремонта она собирается воплотить свой план — доплыть до Израиля.

Татьяна Рябкова не первый раз пытается на своей яхте добраться из Владивостока к берегам еврейского государства. Мореплавательница совершила несколько попыток совершить заветное путешествие, но они заканчивались неудачей.

Ранее сообщалось, что вёсельную лодку другого мореплавателя Фёдора Конюхова накрыл сильный шторм.