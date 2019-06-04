Житель Подмосковья торговал переделанными автоматами Калашникова

По месту его жительства обнаружено оборудование для изготовления боевого оружия из светошумового, а также боеприпасы.

В подмосковной Истре оперативники задержали 32-летнего уроженца Пензенской области, который продавал боевые автоматы Калашникова, переделанные из охолощённого оружия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

— В результате оперативно-разыскного мероприятия "Проверочная закупка" злоумышленник был задержан в с. Павловская Слобода в момент продажи покупателю предмета, внешне схожего с автоматом АК, за 50 тысяч рублей, — сообщила начальник пресс-службы областного МВД Татьяна Петрова.

Баллистическое исследование показало, что продаваемый предмет относится к категории нарезного огнестрельного оружия. В доме, где проживает мужчина, найден ещё один предмет, "конструктивно схожий с автоматом", пулемётная лента, более 50 патронов и 250 граммов пороха.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по первой части 222-й статьи УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В прошлом году Лайф сообщал, что были задержаны двое жителей Башкирии, которые переделывали стартовые пистолеты в боевые и продавали оружие прямо на трассе.