Apple лишила устаревшие модели iPhone обновления ПО

Новая операционная система будет доступна на гаджетах, начиная от моделей SE и 6s.

Владельцы устаревших смартфонов компании Apple не смогут установить новейшую операционную систему iOS 13, выход которой запланирован на осень этого года. Данное предупреждение было размещено на сайте американской компании.

В записи уточняется, что система iOS 13 будет доступна для iPhone, начиная от моделей SE и 6s, и планшетах iPad от моделей Air 2 и Mini 4.

Таким образом, компания отнесла к устаревшим моделям iPhone 5s и более ранние устройства.

При этом в записи не уточняется, будет ли доступно обновление ПО на смартфонах iPhone 6.

Ранее Лайф уже рассказывал, что Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов. Главной особенностью iOS 13 стал так называемый тёмный режим — Dark Mode. Также нововведения улучшают производительность гаджетов, увеличится скорость распознавания лиц Face ID, а голосовой помощник Siri заговорит более естественным голосом.