Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке

Украинские силовики открыли огонь по Донецку. Под обстрел попала мечеть, сообщили в Народной милиции ДНР. Стрельба велась во время празднования Ураза-байрама.

— Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь вёлся из миномёта. Есть попадания по территории мечети, — сообщили РИА "Новости".

По предварительным данным, никто не пострадал, хотя в мечети в этот момент были люди.

По информации телеграм-канала Inside Donetsk, позиции ВСУ находятся в посёлке Пески за Донецким аэропортом.