Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке

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Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке

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Фото © News-Front.info

Украинские силовики открыли огонь по Донецку. Под обстрел попала мечеть, сообщили в Народной милиции ДНР. Стрельба велась во время празднования Ураза-байрама.

Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь вёлся из миномёта. Есть попадания по территории мечети, — сообщили РИА "Новости".

По предварительным данным, никто не пострадал, хотя в мечети в этот момент были люди.

По информации телеграм-канала Inside Donetsk, позиции ВСУ находятся в посёлке Пески за Донецким аэропортом.

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