Лавров заявил, что США добиваются миропорядка "по закону джунглей"

По его мнению, американская "принуждающая дипломатия" стала элементом в решении широкого круга политических задач.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются построить миропорядок по принципу "кто сильнее, тот прав". Такое мнение он высказал в своей статье "О Дне Победы". Материал опубликован на сайте журнала "Международная жизнь".

В статье он указывает на то, что сегодня западные пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости мироустройства, построенного на принципах ООН. Они подрывают международно-правовую систему и пытаются её заменить на некий "порядок, основанный на правилах". А этот порядок строится "по закону джунглей". Лавров отметил, что прежде всего говорит о США.

— Там до сих пор распространено представление о "двух хороших войнах", в результате которых Америка обеспечила себе военное доминирование в Западной Европе и ряде других регионов мира, — пишет министр.

Также глава МИД РФ добавил, что сейчас США активно создают образ "милитаристской России", при том что "большая часть их собственной истории — пример бесконечных захватнических войн". Для американской политической элиты применение силы является естественным элементом "принуждающей дипломатии", на которую возлагают решение самого широкого круга задач, как внешнеполитических, так и внутриполитических.

Ранее Лайф сообщал, что Лавров назвал "бредовыми" подозрения США о ядерных испытаниях России.