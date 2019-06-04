Убитого спецназовца похоронят 6 июня на Митинском кладбище в Москве

Как стало известно Лайфу, убитого в Подмосковье спецназовца ГРУ Никиту Белянкина похоронят 6 июня на Митинском кладбище в Москве.
— Точное время будет известно позже, предположительно, в 13:00–14:00, — сообщил источник Лайфа.
Как сообщал Лайф, в массовой драке недалеко от МКАД погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело, позднее стало известно о первом задержании подозреваемого.
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