Один человек погиб и 10 пострадали в результате крупного ДТП под Пензой

Правоохранительные органы устанавливают причину лобового столкновения микроавтобуса с автомобилем "Газель-Фермер".

Один человек погиб и 10 получили ранения в результате лобового столкновения микроавтобуса "Хёндай" и грузового автомобиля на 753-м километре трассы М5 "Урал" недалеко от города Кузнецка в Пензенской области. Как уточнили в правоохранительных органах, скончавшийся был водителем автомобиля "Газель-Фермер".

— Один человек погиб, 10 пострадали при столкновении микроавтобуса и фуры сегодня днём в городе Кузнецке. Автобус был не рейсовый. Другие обстоятельства автоаварии уточняются, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В распоряжении Лайфа оказалось фото с места ЧП.

ГУ МЧС России по Пензенской области направило на место происшествия шесть человек и две единицы техники для ликвидации последствий ДТП.

Как сообщал Лайф, 2 июня произошло похожее столкновение пассажирского автобуса с фурой на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. В результате того столкновения девять человек, в числе которых три ребёнка, были госпитализированы.