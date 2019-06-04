Захарова прокомментировала Лайфу подготовку Киевом стратегии "возвращения Крыма"

Дипломат отметила, что пока на призыв вернуться откликнулся только Михаил Саакашвили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала Лайфу подготовку стратегии "возвращения Крыма" командой президента Украины Владимира Зеленского.

— Пока на призыв к украинцам вернуться на родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь, — сказала дипломат.

Ранее в Администрации Президента Украины заявили, что вопрос Крыма не забыт и Зеленский намерен обсудить стратегию "возвращения" полуострова высокопоставленными представителями ЕС и НАТО.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".