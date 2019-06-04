СМИ: ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи дешифровки почты и хранилища файлов

По данным СМИ, российский IT-гигант пока не предоставил спецслужбе такую информацию.

Федеральная служба безопасности России запросила у "Яндекса" ключи для дешифровки "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска". Требование компании было выдвинуто ещё несколько месяцев назад, но "Яндекс" не предоставил ключи, несмотря на то что по закону на это отводится десять дней, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

После принятия "закона Яровой" Центр oперативнo-технических мероприятий ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса, где происходит обмен сообщениями между пользователями, передать ему информацию, чтобы декодировать эти сообщения.

ТАСС в компании сообщили, что "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством. А источники РБК уверены, что ФСБ трактует "закон Яровой" слишком широко.

Пакет антитеррористических поправок, более известный как "закон Яровой", был принят в июле 2016 года. Помимо доступа ФСБ к дешифровке закон предписывает сотовым операторам и другим компаниям хранить определённое время записи звонков, сообщения и другую коммуникацию пользователей.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в связи с отказом компании предоставить ключи шифрования.