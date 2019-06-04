В Россию приехал новый Genesis G90

Седан представлен в трёх модификациях двигателей и двух вариантах колёсной базы.

Премиальный автомобильный бренд Genesis представил в России обновлённый седан G90. Как сообщили Лайфу в пресс-службе компании, стоимость автомобиля в зависимости от комплектации составит от 4,6 млн рублей.

Новинка будет продаваться с двумя вариантами колёсной базы: стандартной и удлинённой (G90 L), а также с тремя бензиновыми моторами — 309-сильным 3,8-литровым V6, 370-сильным турбированным 3,3-литровым V6 и 413-сильным 5-литровым V8. В G90 представлено восемь цветов кузова, в том числе два новых: Porto Red и Gold Coast Silver.

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