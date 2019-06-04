Убийца помощника ростовского депутата заявил, что тот сам просил его застрелить

По словам задержанного, убитый рассказывал про несуществующий долг в семь миллионов рублей.

Убитый помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов сам просил его застрелить. Это утверждает предполагаемый убийца Вадим Степанов. Задержанный признаётся, что действительно именно он убил Бакланова и даже пытался расчленить его тело, однако детали произошедшего помнит плохо. А то, что ему удалось вспомнить, вызвало большие вопросы у следствия.

— Михаил сказал, что не может быть ответственным за свои действия и что его это очень сильно напрягает. Он говорил, что должен был мне деньги. Семь миллионов рублей. Но у нас нет никаких расписок, ничего нет. После этого он попросил выстрелить ему в голову. Он дал мне свой пистолет, после этого сел в ванную и попросил выстрелить ему в голову. Два раза выстрелил. После этого я, наверное, отрезал ему голову. Я дальше не помню, — заявил в ходе допроса подозреваемый.

По факту убийства Михаила Бакланова в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Однако, по данным следствия, это не единственное преступление, которое совершил Степанов в тот день.

— Кроме того, обвиняемый совершил в отношении 31-летней местной жительницы иные действия сексуального характера, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По ходатайству следователя суд постановил арестовать Степанова на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал Лайф, сотрудники СКР также ведут расследование резонансного убийства главы Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. По подозрению в убийстве правоохранители задержали экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. По версии следствия, в ночь на 2 мая Кулаков задушил женщину в салоне её автомобиля. Проверка на полиграфе подтвердила вину в убийстве, но сам Кулаков опровергает свою причастность к преступлению.