По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали двух подозреваемых

Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Фигурантами дела стали двое мужчин 1977 и 1982 года рождения.

— Роль каждого из них устанавливается следствием, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В квартирах задержанных провели обыски. В СКР также отметили, что по этому резонансному делу допросили более 50 свидетелей.

— Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом, — подытожила Петренко.

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших.