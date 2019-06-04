По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали двух подозреваемых

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По делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье задержали двух подозреваемых

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Фото © LIFE SHOT

Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Фигурантами дела стали двое мужчин 1977 и 1982 года рождения.

Роль каждого из них устанавливается следствием, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В квартирах задержанных провели обыски. В СКР также отметили, что по этому резонансному делу допросили более 50 свидетелей.

Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом, — подытожила Петренко.

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших.

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