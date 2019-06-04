Эксперт назвала напиток, который лучше других спасёт от жажды в жару

По её мнению, нужно пить соки, но перед этим в значительной мере разбавлять их водой.

Лучше всего утолит жажду в жару яблочный сок. При потении вместе с жидкостью человек теряет очень много различных солей, а этот напиток способен восполнить эту потерю. Об этом рассказала руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Правда, для лучшего эффекта нужно пить сок, разбавленный в два раза водой. Эксперт ссылается на результаты исследований канадских учёных.

— Разбавленный водой яблочный сок также попробовали использовать как альтернативу невкусным солевым растворам, которые дают даже детям при обезвоживании в случае кишечных заболеваний, — передаёт РГ её слова.

Хорошо утоляют жару и овощные соки. В них меньше сахара, чем во фруктовых, и при этом они содержат больше микроэлементов. Отмечается, что томатный сок лучше выбирать с низким содержанием соли. Однако любой напиток лучше всё же наполовину разбавлять водой, чтобы быстрее справиться с жаждой, подчёркивает врач.

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