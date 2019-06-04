Эксперт призвал наказать турбазу, отказавшую детям с ВИЧ в отдыхе

По убеждению академика РАН, незнание законов не должно освобождать от ответственности.

Предубеждение к ВИЧ-положительным людям уходит корнями в прошлое, когда первые случаи заражения были выявлены у мужчин-гомосексуалистов и наркоманов. Так Лайфу прокомментировал отказ нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ Вадим Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

— Я думаю, что это связано с тем, что первые случаи ВИЧ-инфекции были выявлены в группах риска, у мужчин-гомосексуалистов, наркоманов. Это вызвало такое негативное отношение к людям, у которых ВИЧ, — объяснил он.

По словам Покровского, данная проблема стоит остро не только в России, но и во всём мире. Как подчеркнул академик РАН, борьба со СПИДом имеет несколько целей: ноль случаев заражения, ноль смертей от СПИДа и ноль дискриминации.

— Сейчас мы видим грубый случай дискриминации. Конечно, здесь должна среагировать администрация всех уровней и этот вопрос не оставить без наказания. Потому что уговоры уже надоели. У нас, кто не знает законов, тот не освобождается от ответственности, — добавил собеседник Лайфа.

Накануне Лайф писал, что группу детей с положительным ВИЧ-статусом не приняли в спортивной деревне "Новинки". Благотворительному фонду пришлось забрать обратно аванс за отдых. Однако руководители турбазы заявили, что дело совсем не в заболевании детей.