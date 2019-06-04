Супруга президента Израиля умерла после пересадки лёгкого

Супруга президента Израиля Рувена Ривлина — Нехама Ривлин скончалась в больнице Бейлинсон в пригороде Тель-Авива — городе Петах-Тиква. Ей было 73 года, сообщает The Jerusalem Post.
Женщина страдала от лёгочного фиброза и много лет использовала кислородный баллон, чтобы дышать. Несколько месяцев назад ей сделали операцию по пересадке лёгкого.
Сама она до выхода на пенсию занималась наукой в Еврейском университете в Иерусалиме на факультетах зоологии, экологии и генетики.
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