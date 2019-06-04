Появились фото мечети в Донецке, которую обстреляли ВСУ

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Появились фото мечети в Донецке, которую обстреляли ВСУ

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Фото © VK / АРМИЯ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ (АГС) ДОНБАССА 

Две мины калибром 82 мм попали в купол здания, одна упала во дворе, где в этот момент играли дети.

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В результате обстрела украинскими военными полной людей мечети в Донецке был повреждён купол и фасад здания, досталось и припаркованным рядом автомобилям. Об этом свидетельствуют появившиеся в соцсетях фото последствий атаки.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/donetsk112" target="_blank">112 Донецк</a></p>

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/donetsk112" target="_blank">112 Донецк</a></p>

По данным WarGonzo, обстрел бойцами ВСУ вёлся из миномётной установки "Василёк". В этот момент в мечети находилось порядка 70 человек, а во дворе играли дети. Две мины калибром 82 мм попали в купол здания, одна упала во дворе, ещё две взорвались в воздухе. По счастливой случайности никто не пострадал. После начала атаки всех завели в подвал.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/donetsk112" target="_blank">112 Донецк</a></p>

Ранее сообщалось, что украинские военные водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе.

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