Две мины калибром 82 мм попали в купол здания, одна упала во дворе, где в этот момент играли дети.

В результате обстрела украинскими военными полной людей мечети в Донецке был повреждён купол и фасад здания, досталось и припаркованным рядом автомобилям. Об этом свидетельствуют появившиеся в соцсетях фото последствий атаки.

По данным WarGonzo, обстрел бойцами ВСУ вёлся из миномётной установки "Василёк". В этот момент в мечети находилось порядка 70 человек, а во дворе играли дети. Две мины калибром 82 мм попали в купол здания, одна упала во дворе, ещё две взорвались в воздухе. По счастливой случайности никто не пострадал. После начала атаки всех завели в подвал.

Ранее сообщалось, что украинские военные водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе.