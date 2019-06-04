В администрации Зеленского рассказали о жёстком графике президента

Оказалось, что украинский глава государства проводит в здании администрации 15 часов в день.

Первый замглавы Администрации Президента Украины Сергей Трофимов заявил, что у нового лидера страны Владимира Зеленского гораздо более жёсткий график работы, чем у всей его команды.

— Знаю точно, что президент и глава администрации [Андрей Богдан] уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу. В 8:30 мы все на работе, — передаёт его слова издание "Украинская правда".

Он отмечает, что у Зеленского настолько напряжённый график, что с работой он заканчивает не раньше 22:00.То есть украинский лидер проводит в здании администрации 15 часов в день. По словам Трофимова, президент— "ответственный человек" и "ему очень важно доверие людей".

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский подумает над сотрудничеством с Саакашвили.